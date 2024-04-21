Сенат США 23 квітня ухвалить законопроєкт про допомогу Україні

Напередодні законопроєкт про допомогу Україні підтримала більшість конгресменів у Палаті представників. За проголосували 311 конгресменів, проти – 112. Тепер це питання має розглянути американський Сенат і потім підписати президент США Джо Байден.

«Сенат готовий зробити наступний крок щодо додаткового закону про національну безпеку… Сенат домовився завершити роботу першим голосуванням у вівторок», — написав він у мережі Х.

Про це повідомив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер.

Американський Сенат голосуватиме за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня. Для цього сенатори вийдуть із перерви.

Загальний розмір законопроєкту щодо допомоги Україні, який ініціював спікер-республіканець Палати представників Майк Джонсон, становить $60,84 мільярда. Третина цих коштів, а саме $23,2 млрд, залишиться в США та буде витрачена на поповнення американських запасів.

Білий дім заявляв, що США одразу надішлють Україні зброю, щойно допомогу схвалять. У першому пакеті можуть бути боєприпаси до артилерії та ППО.