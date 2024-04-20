Палата представників США проголосувала за допомогу Тайваню та Ізраїлю, а також за заборону ТikТok і конфіскацію російських активів

Палата представників США проголосувала за законопроєкти про конфіскацію російських активів на користь України та ідентифікацію активів Ірану, а також підготовку до заборони соцмережі TikTok, якщо китайська компанія-власник ByteDance відмовиться продати соцмережу.

Це законопроєкт підтримали 360 конгресменів.

Щодо активів рф — Україна в рамках процедури може отримати приблизно $8 мільярдів заморожених російських активів. Президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею їх до спеціальних фондів — Compensation Fund, Ukraine Support Fund. Президент може узгоджувати алгоритм передачі з державами G7, Євросоюзу, Австралією та іншими партнерами США.

Щодо Ірану — країні, а також тим, хто її підтримує, і мережі іранських проксі-угруповань (ХАМАС, Хезболла тощо), загрожують фінансові санкції. Законопроєкт має перервати закупівлю Китаєм іранської нафти та нафтопродуктів, а також спробувати відрізати іранський уряд від використання фінансової системи США.

Щодо соцмережі — законодавці стверджують, що TikTok є загрозою національній безпеці, оскільки китайський уряд може змушувати ByteDance передавати дані американських користувачів. Законопроєкт зобовʼязує американський TikTok позбутися свого китайського власника ByteDance. Якщо ні — соцмережу заборонять. Президент Джо Байден заявив, що підпише закон, якщо він потрапить йому на стіл. Тепер рішення за Сенатом США.

Допомога Тайваню

Це був другий законопроєкт, за який голосувала Палата представників. Його підтримали 385 конгресменів. Він передбачає допомогу острівній країні на $8,1 мільярда. Це, насамперед, спроба стримати Китай від агресії проти Тайбею і посилити стабільність Індо-Тихоокеанського регіону.

З цього пакета $2 мільярди виділено на програму іноземного військового фінансування для Тайваню та інших країн-союзників, $1,9 мільярда — на постачання зброї та надання послуг Тайваню та іншим регіональним партнерам США. Решта коштів спрямована на посилення військової присутності США в регіоні, зокрема $3,3 мільярда на будівництво інфраструктури для підводних човнів, $542 мільйони на зміцнення військового потенціалу США в регіоні та $133 мільйони на збільшення виробництва і розробки артилерії та боєприпасів.

Допомога Ізраїлю

Законопроєкт про допомогу Ізраїлю Палата представників підтримала 366 голосами конгресменів. Він виділяє $26 мільярдів, з яких $4 мільярди підеуть на системи протиракетної оборони «Залізний купол» і «Праща Давида», а $9,3 мільярда на гуманітарні потреби.