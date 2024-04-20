Російські війська обстріляли Вовчанськ, обваливши там підʼїзд 9-поверхівки. Загинуло двоє людей

Російські війська близько 8-ї ранку 20 квітня обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області.

Про це повідомляють голова обладміністрації Олег Синєгубов, поліція області та прокуратура.

Російський літак скинув на девʼятиповерхівку керовану авіабомбу, обваливши третій підʼїзд, а по інших районах міста вдарили з реактивної системи залпового вогню. Поранені жінка та чоловік були в багатоповерхівці. Двоє чоловіків 50 та 84 років загинули від обстрілу в інших районах міста.

Синєгубов пише, що у багатоповерхівку влучив боєприпас УМПБ Д-30 — це планеруюча авіабомба, яка здатна летіти на 30 кілометрів. Ця розробка росіян доволі нова. Інформація, що ворог почав використовувати УМПБ Д-30СН, зʼявилась у березні цього року. 10 березня ними вдарили по житловій забудові міста Мирноград у Донецькій області. Тоді поранення дістали 5 людей.

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Російські війська продовжують обстрілювати міста Харківщини та її обласний центр.