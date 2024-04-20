Німецький корабель завершив місію у Червоному морі, де захищав торгові судна від хуситів

Німецький військовий корабель Hessen завершив свою місію із захисту торгового судноплавства від бойовиків-хуситів в Ємені й вийшов з Червоного моря.

Про це пише dpa.

Фрегат був частиною оборонної військово-морської місії ЄС Aspides, його розгорнули у Червоному морі наприкінці лютого для захисту торгових суден від нападів бойовиків у Ємені, які протестують проти війни в Газі.

Корабель з екіпажем з 240 осіб на борту завершив місію 19 квітня о 05:50 ранку й покинув район проведення операції.

Екіпаж Hessen неодноразово збивав безпілотники, запущені хуситами, під час першої подібної місії ВМС Німеччини.

Міністерство оборони Німеччини заявило, що корабель безпечно супроводив 27 торговельних суден через район операції. У чотирьох випадках безпілотники й ракети були успішно відбиті.

Загалом фрегат пройшов понад 11 тисяч кілометрів у районі операції. Екіпаж двічі надавав першу медичну допомогу — військовослужбовцю з країни-партнера і члену екіпажу торгового судна.

На початку квітня з Червоного моря повернувся фрегат Данії після того, як під час відбиття атаки хуситів виявили проблеми з озброєнням корабля. У фрегата виникли проблеми із системою бойового управління, гарматами і радаром, який відповідає за точне відстеження цілей і наведення зенітних ракет. Через це корабель 30 хвилин не міг запустити ракети, а дві 76-мм гармати давали осічки.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що його також підтримує Іран. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. 19 лютого 2024 року Європейський Союз розпочав оборонну морську операцію Eunavfor Aspides для відновлення і захисту свободи судноплавства в Червоному морі та Перській затоці.

Наприкінці лютого через атаки єменських хуситів у Червоному морі затонув перший корабель. На початку березня стало відомо, що через атаку єменських хуситів вперше загинули члени екіпажу судна.

У середині березня США провели секретні переговори з Іраном, намагаючись переконати Тегеран використати свій вплив на єменських хуситів, щоб ті припинили атакувати кораблі в Червоному морі.