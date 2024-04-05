Фрегат Данії повернувся додому після проблемного відбиття атаки хуситів. Командування показало відео нападу

Фрегат Військово-морських сил Данії Iver Huitfeldt у четвер, 4 квітня, повернувся додому з Червоного моря, де допомагав союзникам відбивати атаки єменських хуситів.

Про його повернення повідомило військове командування, яке також показало відео відбиття атаки єменських дронів-камікадзе. Ймовірно, на кадрах події березня, під час яких виявили проблеми з озброєнням корабля.

Видання Olfi пише, що місія Iver Huitfeldt у Червоному морі стала випробовуванням для ВМС Данії. У фрегата виникли проблеми із системою бойового управління, гарматами і радаром, який відповідає за точне відстеження цілей і наведення зенітних ракет. Через це корабель 30 хвилин не міг запустити ракети, а дві 76-мм гармати давали осічки.

Журналісти про це дізналися завдяки доповіді командира корабля, що просочилась у медіа. Його звіти кардинально відрізняються від офіційних повідомлень про дії корабля в Червоному морі. У звіті сказано, що про проблеми фрегата було відомо ще до відправки на Близький Схід. Міноборони країни тепер проводить всебічну перевірку.