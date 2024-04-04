Уряд Данії звільнив начальника оборони через несправності фрегата під час битви з хуситами

Уряд Данії відправив у відставку начальника оборонного штабу генерала Флеммінга Лентфера.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Данії.

Як пише Politico з посиланням на датське видання OLFI, це сталося після того, як Лентфер не розповів міністру оборони Трольсу Лунду Пульсену про інцидент із фрегатом Ivar Huitfeldt, який вивели в Червоне море в рамках спільної зі США операції із захисту комерційних суден від атак хуситів.

Інцидент стався 9 березня і полягав у тому, що системи протиповітряної оборони фрегата відмовили саме тоді, коли підтримувані Іраном бойовики намагалися вразити судно. Через проблеми з установками на військовому кораблі половина снарядів детонувала, перш ніж уразити ціль.

Зрештою військовий корабель відбив атаку хуситів, збивши чотири безпілотники над Червоним морем.

«Ми чітко розуміємо, що про цю проблему знали роками, але не відчували терміновості у вирішенні проблеми», — сказав командир фрегата.

Пульсен сказав, що він не знав про несправності фрегата, доки у ЗМІ не зʼявилися повідомлення про інцидент. Він заявив, що втратив довіру до Лентфера, тож той негайно залишить свою посаду, а тимчасовим виконувачем його обовʼязків стане Майкл Віггерс Гільдгаард.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що його також підтримує Іран. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. 19 лютого 2024 року Європейський Союз розпочав оборонну морську операцію Eunavfor Aspides для відновлення і захисту свободи судноплавства в Червоному морі та Перській затоці.

Наприкінці лютого через атаки єменських хуситів у Червоному морі затонув перший корабель. На початку березня стало відомо, що через атаку вперше загинули члени екіпажу судна.