У Дніпрі завершили рятувальні роботи після атаки рф. Всього загинуло троє людей

У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи після російської атаки 19 квітня. Всього загинули три людини, 24 — постраждали.

Про це повідомила ДСНС.

Підрозділи ДСНС врятували 12 людей. Ще 51 людині надали допомогу психологи служби.

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Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинуло вісім людей — з них дві дитини. Постраждали 34 людини, зокрема одна дитина.