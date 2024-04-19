У Нідерландах регулятор рекомендував уряду припинити використання Facebook

Управління захисту даних Нідерландів рекомендувало урядовим організаціям припинити використання Facebook.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Ще у 2021 році Міністерство внутрішніх справ і відносин Нідерландів самостійно розслідувало можливі ризики для приватності, повʼязані з використанням урядом Facebook. Тоді відомство дійшло висновку, що не має чіткого уявлення про те, що соцмережа робить із персональними даними людей, які відвідують сторінки уряду.

Тому наприкінці 2023 року Міністерство звернулося до Управління захисту даних Нідерландів із запитанням, чи слід дозволити уряду використовувати Facebook. Наразі регулятор рекомендував цього не робити.

«Урядові організації не повинні використовувати такі платформи як канал звʼязку, якщо вони не впевнені, що відбувається з даними людей. Має бути абсолютно зрозуміло, що відбувається з вашими даними. Це норма», — заявив голова Управління захисту даних Алейд Вольфсен.