Європейський інвестиційний банк цьогоріч виділить Україні €560 мільйонів. На що їх витратять

Європейський інвестиційний банк цьогоріч виділить Україні €560 мільйонів. Кошти підуть на проєкти в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають економічне відновлення та місцевий бізнес.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідний меморандум підписали з головою ЄІБ Надією Кальвіно. Він сприятиме швидкому відновленню України та наблизить країну до Європейського Союзу.

Також Шмигаль розповів, що Україна планує прискорити роботу над поточними проєктами і сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи.