Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems відкрив завод в Україні. Його дронами Vector користуються ЗСУ

Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems відкрив виробництво дронів в Україні з потужністю до 1 000 безпілотних комплексів на рік.
Про це повідомляється на сайті виробника.
Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні, очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 людей. Там вироблятимуть як самі дрони, так і запчастини й комплектуючі. Quantum-Systems інвестує в нове виробництво до €6 мільйонів протягом наступних двох років.
- Наразі в Україні працює R&D-центр (центр досліджень і розробок) Quantum-Systems, на базі якого є центр обслуговування, підтримки, навчання та логістики. Збройні сили України мають на озброєнні від Quantum-Systems розвідувальні БпЛА Vector. Їх Україна почала отримувати ще з травня 2022 року. Протягом цього року війська отримають 500 одиниць Vector.