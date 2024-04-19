Наталію Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня

Очільницю Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Наталію Гуменюк звільнили з цієї посади. Напередодні цього просили українські медійники.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У пресслужбі Сил оборони півдня провели ротаційні заходи — на посаду речника шукають нового фахівця.

У Генштабі зазначили, що Центр стратегічних комунікацій Сил оборони півдня працюватиме в штатному режимі та організовуватиме співпрацю з представниками медіа, які мають відповідну акредитацію.

Полковник Наталія Гуменюк.

16 квітня українські медійники просили військове керівництво замінити начальницю пресцентру Сил оборони півдня Наталію Гуменюк на «більш компетентну» і не допускати її до комунікацій.

Під такими вимогами підписалися понад 70 журналістів, видань і організацій. У заяві вони стверджують, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини рф у Херсонській області та не надає доступу до військових. Найбільш кричущим випадком у заяві назвали заборону заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС — тоді світові медіа заполонили посилання на свідчення російських «воєнкорів», адже від українських журналістів інформації майже не було.

Гуменюк заявила, що вважає критику невиправданою. Вона заявила, що журналісти нібито не навели жодних доказів перешкоджання їхній роботі, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.