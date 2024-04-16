Медійники закликали замінити Наталію Гуменюк на посаді речниці Сил оборони півдня

Українські медійники звернулися до вищого військового командування України з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка нині є начальницею Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Заява опублікована 16 квітня на сайті Інституту масової інформації.

Цю заяву адресували головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському, міністру оборони України Рустему Умєрову і начальнику Генштабу ЗСУ Анатолію Баргилевичу.

Медійники звинуватили Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини рф у зоні відповідальності військовослужбовиці.

«Ми бачимо обличчя захисників Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, але не бачимо облич захисників Херсонщини. На Херсонщині ми бачимо лише пані Гуменюк. Воєнні злочини росії журналістам вдавалося фіксувати, здебільшого обходячи обмеження, встановлені в зоні підпорядкування пані Гуменюк, а не за її сприяння», — йдеться в заяві.

Найбільш кричущим випадком у заяві вказують заборону заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС — тоді світові ЗМІ заполонили посилання на свідчення російських «воєнкорів», адже від українських журналістів інформація була майже відсутня.

Також медійники вимагають забезпечити доступ журналістів до районів Херсонщини та сусідніх регіонів, де відбуваються ключові події, з урахуванням вимог наказу № 73 головнокомандувача Збройних сил України.

Крім того, медійники вимагають провести ревізію наявних правил роботи пресцентрів ОК «Південь» та Обʼєднаного новоствореного ОУВ «Таврія».

Підписи до заяви можна додати за посиланням. На момент публікації новини її підписали понад сто журналістів і ЗМІ.