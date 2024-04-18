Україна розробила дрон, здатний долати 3 000 км

Thе Economist із посиланням на неназваного виробника безпілотників пише, що нова модель українського безпілотника здатна подолати відстань у 3 000 кілометрів і досягти Сибіру.

Модель розробили через зволікання Заходу в наданні Україні далекобійної зброї.

За словами співрозмовника видання, нині є американські посадовці, які не заперечують, щоб Україна била по російських обʼєктах у тилу.

«Вони приватно кажуть нам, щоб ми продовжували», — запевняє анонімний виробник безпілотників і додає, що в найближчі місяці українська програма безпілотників розшириться.