За час керівництва Павелка УАФ зазнала збитків на 1,3 мільярда гривень

Українська асоціація футболу оприлюднила попередні результати перевірки її діяльності за 2015—2023 роки, яку проводить незалежна аудиторська компанія AC Crowe Ukraine.

У січні 2024 року, одразу після обрання на посаду президента УАФ, Андрій Шевченко анонсував всебічний аудит діяльності асоціації. Наразі відомі його перші результати, фінальний документ мають завершити протягом трьох місяців.

Наразі аудитори виявили відтік активів УАФ на майже 1,343 мільярда гривень. Основні збитки спричинені операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, повʼязаними із завищенням вартості придбаних товарів, робіт і послуг.

В УАФ відкреслили, що ці дані є попередніми, їх ще мають остаточно затвердити. Фінальні результати перевірки оприлюднять після завершення аудіту.