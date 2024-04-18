Екснардеп Поляков визнав, що незаконно отримав компенсацію за оренду житла. Йому дали умовний термін

Вищий антикорупційний суд визнав винним екснардепа від «Народного фронту» Максима Полякова в незаконному одержанні компенсації за винайм житла.
Відповідне рішення 16 квітня опублікували в судовому реєстрі.
За даними слідства, у 2018—2019 роках Поляков отримав 367,2 тисячі гривень компенсації за користування номером у готелі «Київ». При цьому екснардеп фактично жив у власній столичній квартирі, а отже, не мав права претендувати на компенсацію.
Поляков пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину. Суд призначив йому три роки іспитового строку і 17 тисяч гривень штрафу. Екснардеп також зобовʼязався повернути суму отриманої компенсації та перерахувати мільйон гривень на ЗСУ.
Вирок ще не набув законної сили й може бути оскаржений протягом 30 днів в Апеляційній палаті ВАКС.
- Поляков був народним депутатом у 2014—2019 роках від партії «Народний фронт». Балотувався в нардепи й у 2019 році, але не пройшов.
- Разом з іншим колишнім депутатом Бориславом Розенблатом він фігурує у так званій «бурштиновій справі», його судять за обвинуваченням у хабарництві. Розгляд по суті почався у серпні 2023 року.