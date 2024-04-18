Der Spiegel: В Баварії заарештували двох російських диверсантів, вони стежили за військовими базами

У німецькій Баварії в місті Байройт затримали двох диверсантів, повʼязаних з росією. Вони спостерігали за американськими військовими базами в Графенвері, а також планували диверсії на військово-транспортних шляхах.

Про це пише Der Spiegel, посилаючись на джерела у генпрокуратурі ФРН.

Один із затриманих — 39-річний Дітер С., який має німецьке та російське громадянство. З 2014 по 2016 рік він воював на боці терористичного угруповання «ДНР», а з жовтня 2023 року мав контакти з російськими спецслужбами щодо диверсійних операцій у Німеччині. Є дані, що він погодився на підпали та підриви обʼєктів військової інфраструктури, збройових заводів і промисловості.

У центрі його уваги були, зокрема, транспортні шляхи, які використовують для перевезення вантажів військового призначення. Метою атак був зрив підтримки України.

Інший підозрюваний — 37-річний Олександр Й. Він доєднався до Дітера у березні цього року. Прокуратура вважає, що він агент російської розвідки.

Суд уже взяв обох під варту.