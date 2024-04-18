The Hollywood Reporter: Тарантіно передумав знімати свій останній фільм «Кінокритик»

Режисер Квентін Тарантіно більше не планує знімати свій фільм «Кінокритик» (The Movie Critic). Це мав бути останній, десятий фільм Тарантіно, однак режисер повністю відмовився від проєкту.

Про це пише The Hollywood Reporter, посилаючись на власні джерела.

Останніми тижнями Тарантіно перестав працювати над «Кінокритиком». Джерела Variety кажуть, що режисер не збирається переписувати сценарій фільму або будь-яким чином продовжувати проєкт. Замість цього Тарантіно хоче зайнятися чимось новим.

Як казав сам режисер, дія «Кінокритика» відбувається в 1977 році в Каліфорнії (США), а його головним героєм був «хлопець, який жив, але ніколи не був по-справжньому відомим, і він писав рецензії на порно». Тарантіно розповів, що надихався своєю роботою, коли був підлітком — він завантажував порнографічні журнали в торговельний автомат. В одному з журналів йому подобалися статті критика, який писав «уїдливо і розумно».

Тарантіно запрошуав Бреда Пітта зіграти в «Кінокритику». Однак невідомо, чи уклали вони угоду, бо на той же час Пітт планував зйомки у фільмі «Формула-1» режисера Джозефа Косінскі. Очікували, що зйомки «Кінокритика» розпочнуться наприкінці цього року або на початку 2025-го. У фільмі могли зʼявитися й інші актори, з якими раніше працював режисер.

Тарантіно завжди казав, що хоче зняти десять фільмів або піти на пенсію до 60 років. В інтервʼю він зізнавався, що режисери з віком «втрачають свій блиск», і він не хотів би мати навіть однієї поганої картини у своїй фільмографії, адже, за його словами, одна погана кінострічка зіпсує три хороші.