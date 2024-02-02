The Hollywood Reporter: В останньому фільмі Квентіна Тарантіно зіграє Бред Пітт

Американський режисер Квентін Тарантіно запросив актора Бреда Пітта зіграти у своєму останньому фільмі під назвою «Кінокритик» (The Movie Critic).

Про це пише The Hollywood Reporter з посиланням на джерела.

Наразі невідомо, чи вже уклав Бред Пітт угоду про роль у «Кінокритиці», адже протягом цього року він зніматиметься у фільмі «Формула-1» режисера Джозефа Косінскі. Очікується, що зйомки «Кінокритика» розпочнуться наприкінці цього року або на початку 2025-го.

Водночас у медіа Deadline припускають, що Бред Пітт зіграє головну роль у фільмі Тарантіно. Як казав сам режисер, дія фільму відбувається в 1977 році в Каліфорнії (США), а його головним героєм буде «хлопець, який жив, але ніколи не був по-справжньому відомим, і він писав рецензії на порно».

Квентін Тарантіно надихнувся на такий сценарій ще в підлітковому віці, коли завантажував журнали з порно в торговельний автомат.

«Усі інші журнали були надто огидними, щоб їх читати, але потім зʼявився цей порно-журнал, який мав справді цікаву сторінку з фільмами», — додав режисер.

На цій сторінці писав свої рецензії «уїдливий і розумний» кінокритик.

Якщо Бред Пітт дійсно зіграє в «Кінокритиці», то це стане третім спільним проєктом актора й режисера. Раніше вони працювали разом у фільмах «Безславні виродки» та «Одного разу в Голлівуді». За роль в останньому Бред Пітт отримав «Оскар».