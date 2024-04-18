Генштаб: Росія втратила ще 910 військових, 3 танки й 8 бронемашин

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 18 квітня і розповів про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.

На Купʼянському напрямку російські війська 4 рази атакували українські позиції біля Новосергіївки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки біля Невського Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські війська відбили 24 атаки росіян в районах Білогорівки Луганської області й Виїмки, Роздолівки, Часового Яру, Нового та Кліщіївки Донецької області. За підтримки авіації окупанти намагаються покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 19 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Новоукраїнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують російські війська поблизу Водяного, Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області. Росіяни 23 рази намагалися прорвати українську оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти за підтримки авіації 5 разів атакували українські позиції в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку росіяни 3 рази атакували українські позиції, намагаючись вибити підрозділи Сил оборони з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

На Волинському, Поліському, Сіверському й Слобожанському напрямках росіяни штурмових дій не вели, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж українського кордону.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за 17 квітня окупанти орієнтовно втратили 910 військових (вбиті та поранені), 3 танки, 8 бронемашин, 13 артилерійських систем, 5 безпілотників, 31 одиницю автотехніки й 5 одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів та один інший важливий обʼєкт противника — але не зазначають, який конкретно.