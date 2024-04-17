Кримський політвʼязень Рефат Алімов вийшов на свободу після 8 років увʼязнення

Засуджений на 8 років політвʼязень, кримський татарин Рефат Алімов, фігурант ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» вийшов на свободу.

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв, передає правозахисна організація «Кримська солідарність».

«Зараз, в першу чергу, хочу побачити рідних і близьких. Дуже сильно сумував за ними. Відпочити нарешті, пройти лікування, огляд. А далі думаю влаштуватися на роботу. Бо останні вісім років мати одна тягнула завдяки нашому народу, допомагали їй, поки я був у вʼязниці. Зараз треба виходити й починати працювати. Допомагати іншим треба, хто опинився в такій ситуації», — зазначив Алімов, якого цитує «Суспільне».

Адвокат Семедляєв поїхав до міста Салават Республіки Башкортостан, щоб зустріти Алімова.

«Сьогодні вийшов черговий політвʼязень, наш друг, наш брат. Вісім років у застінках — звичайно, це великий термін. Звичайно, він пройшов це випробування гідно, і сьогодні ми його зустріли. Повеземо його додому, до Криму, до родичів і близьких. І сподіваюся, що найближчим часом і решта наших хлопців політвʼязнів також звільняться», — наголосив правозахисник.