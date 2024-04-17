Стартував передпродаж посмертної збірки Вікторії Амеліної, яка загинула від російської атаки по Краматорську

«Видавництво Старого Лева» 17 квітня оголосило початок передпродажу першої поетичної збірки української письменниці Вікторії Амеліної. Вона загинула від атаки росіян по Краматорську в червні минулого року.

Збірка має назву «Свідчення». Вірші з цієї книжки Вікторія почала писати на початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, а останній був написаний за кілька днів до її загибелі.

Над упорядкуванням збірки працювали чоловік Вікторії — Олександр Амелін та близькі подруги Галина Крук, Софія Челяк, Катерина Міхаліцина, Марʼяна Савка, Олена Гусейнова, Світлана Поваляєва, Оксана Луцишина та Тетяна Терен.

«Цю збірку ми формували, збираючи архіви Вікторії. Для нас було найважливіше відгадати, як би цю збірку бачила Вікторія, і максимально не втрутитися в її тексти. Бо її голос звучить, а нашою роботою було дати йому тіло», — розповідає Софія Челяк.

Всі герої та історії у збірці — реальні. Перші вірші зі збірки Вікторія написала про своїх подруг, про жінок та дітей, яким вона допомагала евакуюватися.

З літа 2022 року, після того як Вікторія поїхала у першу поїздку з організацією Truth Hounds, у віршах почали звучати голоси людей, з якими вона знайомилася як документаторка воєнних злочинів.

Як зазначили у видавництві, увесь прибуток з першого тиражу піде на Нью-Йоркський літературний фестиваль, який заснувала Амеліна.

Передзамовити книгу можна за посиланням. У наявності вона буде з 6 червня.