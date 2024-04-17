ВАКС не обрав ексчиновнику Міноборони Лієву запобіжний захід. Він фігурує у справі про розкрадання 1,5 мільярда на боєприпасах

Вищий антикорупційний суд на засіданні 17 квітня не обрав запобіжного заходу колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву, якого підозрюють у розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Про це повідомляє антикорупційна організація Transparency International Ukraine.

Ще 12 лютого Лієва взяли під варту з 50 мільйонами гривень застави, за місяць відпустили додому під особисте зобовʼязання.

9 квітня Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення. Лієв, утім, не повернувся в СІЗО, оскільки строк тримання під вартою закінчився 8 квітня. Фактично він залишився без запобіжного заходу.

Сьогодні, 17 квітня, ВАКС повторно розглядав клопотання захисту про зміну запобіжного заходу, але потреба в цьому вже відпала, тому суд залишив клопотання без розгляду.

Що передувало

У листопаді 2023 року hromadske випустило розслідування про контракт від 2022 року між Міністерством оборони і компанією «Львівський арсенал» на закупівлю 100 тисяч мінометних мін. Контракт був на 1,3 мільярда гривень, і МОУ заплатило наперед майже 100% суми. Боєприпаси так і не поставили. Реальна ж схема угоди, за даними журналістів, була така: Міністерство оборони України — «Львівський арсенал» (Україна) — Sevotech (Словаччина) — WDG (Хорватія) — Elmech Sintermak (Хорватія). Sevotech мала передати гроші WDG, а вже WDG купити боєприпаси у Elmech. Однак Elmech заявила, що грошей не отримала. Зрештою гроші нібито залишились у Sevotech.

26 січня 2024 року стало відомо, що Міноборони виграло суд у «Львівського арсеналу», який мав поставити 100 тисяч боєприпасів до мінометів. «Львівський арсенал» має виплатити МОУ 1 340 465 698 грн попередньої оплати, 90 683 623,06 грн пені та 96 734 638 грн штрафу за непоставку мін. У рамках цієї справи на рахунки та інше рухоме й нерухоме майно ТОВ наклали арешт.

27 січня СБУ оголосила підозри пʼятьом людям за розкрадання коштів на закупівлі снарядів. Підозру отримали колишній та нинішній керівники департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони (Олександр Лієв і Тоомас Нахкур), очільник і комерційний директор компанії «Львівський арсенал», а також їхній спільник — представник іноземної комерційної структури. Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Тоомас Нахкур був відсторонений від обовʼязків 2 лютого, того ж дня суд поклав на нього особисті зобовʼязання.