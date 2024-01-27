СБУ оголосила підозри чиновникам Міноборони. Їх звинувачують у розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів

Служба безпеки України повідомила про підозру в розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ колишньому і чинному керівникам Департаменту військово-технічної політики Міноборони, директору «Львівського арсеналу» і представнику іноземної фірми-посередника.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, а менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної компанії, яка мала поставити боєприпаси в Україну.

Проте, за даними СБУ, компанія не відправила жодного снаряду, а отримані гроші перевела на рахунки ще однієї афілійованої компанії на Балканах. Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

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За матеріалами Служби безпеки пʼятеро людей отримали підозри за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою.

Зокрема, підозру отримали:

колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони;

очільник і комерційний директор компанії «Львівський арсенал»;

представник іноземної компанії.

СБУ затримала одного з підозрюваних на спробі виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Хоч СБУ і не називає його імені, «Громадське» і «РБК-Україна» пишуть, що йдеться про Олександра Лієва — колишнього виконувача обов’язків керівника Департаменту військово-технічної політики Міноборони.

Питання про запобіжні заходи для інших фігурантів наразі вирішується — підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.