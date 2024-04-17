Генштаб заявив про втрати росії у ще 710 військових. Яка ситуація на фронті

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 17 квітня і розповів про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку російські війська 9 разів атакували українські позиції в районах Тернів, Торського, Григорівки Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 19 атак росії біля Верхньокамʼянського, Виїмки, Білогорівки, Часового Яру, Іванівського й Кліщіївки Донецької області — росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку українські війська відбили 11 атак росіян поблизу Очеретиного, Новокалинового, Бердичів, Семенівки, Нетайлового і Первомайського Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян біля Красногорівки й Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 20 разів намагався прорвати українську оборону.
На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували українські позиції в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку росіяни 5 разів атакували українські позиції.
На Волинському, Поліському, Сіверському, Слобожанському та Купʼянському напрямках росіяни штурмових дій не вели, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж українського кордону.
Втрати росіян за добу
За даними Генштабу, за 16 квітня окупанти орієнтовно втратили 710 військових (вбиті та поранені), 4 танки, 18 бронемашин, 15 артилерійських систем, один засіб ППО, два безпілотники, 24 одиниці автотехніки й дві одиниці спецтехніки.
Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:
Протягом минулої доби авіація Сил оборони вдарила по 6 районах зосередження особового складу та двох пунктах управління противника. Підрозділи ракетних військ вразили район зосередження особового складу противника.