Апеляційний суд зняв арешт з 19,8% акцій lifecell. Це відкриває шлях до продажу компанії

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу турецької телекомунікаційної компанії Turkcell і зняв арешт з 19,8% корпоративних прав мобільного оператора lifecell.
Про це повідомив кореспондент Forbes із зали суду.
Суд зняв арешт з 19,8% акцій lifecell і 100% акцій Paycell. Чи зняли арешт з третього активу Turkcell — оператора веж мобільного звʼязку UkrTowe, стане відомо з ухвали суду 23 квітня.
«Зняття арешту дає власнику можливість на свій розсуд розпоряджатися своїм майном. Далі слово за Антимонопольним комітетом, який має надати згоду [на укладання угоди з продажу]», — сказав Forbes представник Turckcell Максим Шевердін.
Перше засідання d цій справі мало відбутися 9 квітня, але тоді Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції на 16 квітня.
- 7 жовтня суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену q Андрію Косогову. Серед арештованих судом активів були, зокрема, lifecell та інші активи турецької Turkcell — платіжний сервіс Paycell і UkrTower. За тиждень суд виправив ухвалу і зменшив арештовану частку lifecell зі 100% до 19,8%.
- 29 грудня 2023 року Turkcell повідомила, що продає мобільного оператора lifecell, мережу кол-центрів Global Bilgi й оператора вишок мобільного звʼязку UkrTower французькій компанії NJJ Capital мільярдера Ксавʼє Ньєля. Наприкінці січня він заявив, що його компанія готова купити lifecell за $500 мільйонів.
- Антимонопольний комітет України в березні не дозволив французькій компанії придбати контроль над групою lifecell. У відомстві заявили, що необхідно перевірити відносини контролю lifecell і материнської Turkcell з людиною, до якої застосовані спеціальні санкції РНБО.
- 7 березня Turkcell подала апеляцію щодо рішення про арешт 19,8% акцій lifecell і 100% Paycell і UkrTower.
- Ксавʼє Ньєль – засновник і мажоритарний акціонер третього за величиною мобільного оператора Франції Iliad (працює під брендом Free). Також Ньєль є співвласником газети Le Monde, власником найбільшого телеком-провайдера Монако Monaco Telecom, швейцарського телеком-провайдера Salt Mobile та ірландської телеком-компанії Eir.