Апеляційний суд зняв арешт з 19,8% акцій lifecell. Це відкриває шлях до продажу компанії

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу турецької телекомунікаційної компанії Turkcell і зняв арешт з 19,8% корпоративних прав мобільного оператора lifecell.

Про це повідомив кореспондент Forbes із зали суду.

Суд зняв арешт з 19,8% акцій lifecell і 100% акцій Paycell. Чи зняли арешт з третього активу Turkcell — оператора веж мобільного звʼязку UkrTowe, стане відомо з ухвали суду 23 квітня.

«Зняття арешту дає власнику можливість на свій розсуд розпоряджатися своїм майном. Далі слово за Антимонопольним комітетом, який має надати згоду [на укладання угоди з продажу]», — сказав Forbes представник Turckcell Максим Шевердін.

Перше засідання d цій справі мало відбутися 9 квітня, але тоді Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляції на 16 квітня.