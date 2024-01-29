Французька інвестиційна NJJ Capital погодилася придбати lifecell за $500 млн

Французький мільярдер Ксавʼє Ньєль заявив, що його інвестиційна компанія NJJ Capital погодилася заплатити $500 млн за український підрозділ Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, пише Bloomberg.
За словами Ньєля, вартість угоди «дешева», як порівняти з прибутком українського оператора звʼязку Lifecell.
Угода надасть NJJ Capital контроль над Lifecell, мережею кол-центрів і оператором веж мобільного звʼязку.
Наразі угода чекає на перевірку з боку регулятивних органів, зокрема Антимонопольного комітет України.
- Ксавʼє Ньєль – засновник і мажоритарний акціонер третього за величиною мобільного оператора Франції Iliad (працює під брендом Free). Також Ньєль є співвласником газети Le Monde, власником найбільшого телеком-провайдера Монако Monaco Telecom, швейцарського телеком-провайдера Salt Mobile та ірландської телеком-компанії Eir.
- 7 жовтня СБУ повідомила, що суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським бізнесменам Фрідману, Авену і Косогову. 11 жовтня ЕП з посиланням на ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 4 жовтня, що є в розпорядженні редакції, написала, що серед арештованих судом активів, окрім «Київстару», є ще один мобільний оператор — lifecell.
- 29 грудня 2023 року турецька телекомунікаційна компанія Turkcell повідомила, що продає мобільного оператора lifecell (ТОВ «Лайфселл»), мережу кол-центрів (ТОВ «Глобал Білгі») та оператора вишок мобільного звʼязку (ТОВ «Укртауер») французькій NJJ Capital мільярдера Ксавʼє Ньєля.