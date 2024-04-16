В Україні введуть мультишеринг документів через «Дію»

Уряд України ухвалив постанову про впровадження мультишерингу документів через «Дію», спільно з Національним банком.

Деталі повідомили в Мінцифри та пресслужбі НБУ.

Нововведення дозволить українцям ділитися не лише цифровими документами, а й довідками про доходи, ОК-5 та ОК-7, за допомогою лише кількох кліків.

Наразі для надсилання такого набору документів користувачам доводилося надсилати електронні копії кожного цифрового документа окремо. Якщо таких документів буде 10, то доводилось 10 разів проходити одні й ті ж процедури: показувати працівнику штрих-код цифрового документа та підтверджувати запит на надсилання його копії.

Впровадження мультишерингу спростить цей процес і зробить його швидшим.

Працюватиме мультишеринг так: компанія висилає запит на кілька документів, а користувач підтверджує його в застосунку «Дія». Один підпис — і всі необхідні цифрові копії документів передаються до установи.

Крім того, завдяки мультишерингу дані в електронних заявах та договорах будуть автоматично заповнюватися.