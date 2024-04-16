Росіяни скинули авіабомбу на Берислав, постраждали 15 людей

Російські війська вранці 16 квітня скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав Херсонської області.

Про це повідомив голова ОДА Олександр Прокудін.

Удар прийшовся по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.

Пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії. Травми — легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися.

Прокуратура Херсонської області почала розслідування через атаку за фактом порушення законів та звичаїв війни. Стаття передбачає від 8 до 12 років за ґратами.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран