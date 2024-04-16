Космічне сміття пробило дах будинку у Флориді. NASA встановило походження уламка

Агентство NASA підтвердило підозри, що дивний обʼєкт, який у березні впав на будинок у штаті США Флорида, прибув з Міжнародної космічної станції — це космічне сміття.

Про це пише пресслужба NASA.

Дослідники проаналізували циліндричний обʼєкт після того, як він проломив дах і два поверхи будинку в Неаполі 8 березня, і дійшли висновку, що це частина вантажного піддона зі старими батареями, який випустили з МКС ще в 2021 році.

Обʼєкт був опорним компонентом, його використовували для встановлення батарей на піддоні вагою 2 630 кілограмів. Космічне сміття, що впало на будинок, мало розмір невеликої жерстяної банки.

Очікувалося, що цей обʼєкт згорить під час входу в атмосферу Землі 8 березня 2024 року, але він лише частково обгорів. Тому Міжнародна космічна станція проведе детальне дослідження, щоб визначити причину такої стійкості уламків і оновити деякі дані.

Фахівці NASA використовують інженерні моделі, щоб оцінити, як обʼєкти нагріваються та розпадаються під час потрапляння в атмосферу Землі. Ці моделі вимагають детальних параметрів і регулярно оновлюються, коли зʼясовується, що космічне сміття пережило повторне потрапляння в земну атмосферу.

Космічне сміття — це уламки техніки (старі супутники й частини космічних кораблів), які залишаються на орбіті навколо Землі, але не використовуються. Вони створюють ризик зіткнення з іншими супутниками. Зіткнення в космосі породжують набагато більше шматків сміття, яке, своєю чергою, може призвести до нових аварій. Ці події можуть спричинити «синдром Кесслера», що стане серйозною перешкодою подальшій діяльності людей в космосі.