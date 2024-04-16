У Чумацькому Шляху знайшли наймасивнішу зоряну чорну діру — вона в 33 рази більша за Сонце

Астрономи знайшли наймасивнішу зоряну чорну діру Gaia BH3 в Чумацькому Шляху. Вона розташована усього за 2 000 світлових років від Землі в сузірʼї Орла і вона приблизно в 33 рази більша за Сонце.

Про це пише журнал Astronomy and Astrophysics.

Випадкове відкриття настільки важливе, що вчені оприлюднили деталі про цю чорну діру раніше, ніж планували, щоб дати можливість іншим астрономам якнайшвидше провести спостереження.

«Це повна несподіванка. Це наймасивніша чорна діра зоряного походження в нашій галактиці та друга найближча з усіх виявлених», — сказав астроном з Паризької обсерваторії Паскуале Пануццо.

Ілюстративне зображення орбіти зірки і чорної діри навколо їхнього спільного центру мас. ESO/L. Calçada

Зоряні чорні діри утворюються, коли масивні зірки вибухають наприкінці свого існування. У Чумацькому Шляху таких дір десятки, більшість з них важать приблизно в 10 разів більше за Сонце. Найближча до нас — чорна діра Gaia BH1, яку три роки тому виявили в сузірʼї Єдинорога. До неї усього 1 500 світлових років.

Зоряні чорні діри набагато менші за масою порівняно з надмасивними чорними дірами, які можуть бути в мільйони разів більші за масу Сонця. Тобто, хоч Gaia BH3 і найбільша зоряна чорна діра в нашій галактиці, вона все ж набагато менша за надмасивну чорну діру Стрілець А в центрі Чумацького Шляху.