Європейська південна обсерваторія представила перше в історії фото надмасивної чорної діри Стрілець А*

На зображенні є масивний обʼєкт, який знаходиться в самому центрі нашої галактики. Раніше вчені бачили зірки, що обертаються довкола чогось невидимого, компактного та дуже масивного у центрі Чумацького Шляху. Це свідчить про те, що цей обʼєкт, відомий як Стрілець A*, є чорною дірою, і сьогоднішнє зображення дає перше пряме візуальне свідчення цього.

Хоча ми не можемо бачити саму чорну діру, тому що вона зовсім темна, однак газ навколо не світиться і дає характерну ознаку: темну центральну ділянку, яка оточена яскравою кільцеподібною структурою. Зображення фіксує світло, викривлене потужною гравітацією чорної діри, яка в чотири мільйони разів масивніша за наше Сонце.

European Southern Observatory

«Ми були приголомшені тим, наскільки добре розмір кільця узгоджується з прогнозами загальної теорії відносності Ейнштейна. Ці безпрецедентні спостереження значно покращили наші розуміння про те, що відбувається в самому центрі нашої галактики, і запропонували нове розуміння того, як ці гігантські чорні діри взаємодіють із навколишнім середовищем», — сказав вчений проєкту Джеффрі Бауер з Інституту астрономії та астрофізики Академії Сініка.