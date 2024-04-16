Суд усунув половину потенційних присяжних від процесу над Трампом через їхню упередженість

Близько 60 із 96 потенційних присяжних у справі проти Дональда Трампа усунулися від судового процесу, оскільки заявили, що не зможуть бути неупередженими щодо нього.

Про це пише ВВС.

Йдеться про суд у справі про незаконні платежі Дональда Трампа порнозірці Стормі Деніелс у 2016 році. Для розгляду справи потрібно відібрати 12 присяжних та їхніх заступників, які врешті-решт ухвалять рішення. Однак знайти неупереджених присяжних непросто, бо Трамп будував свою бізнес-імперію в Нью-Йорку і, як пише The Hill, «кожен ньюйорківець має про Трампа власну думку».

Решта кандидатів відповідали на 42 питання судді про те, з яких медіа вони отримують інформацію, якими соцмережами користуються, чи бували на акціях на підтримку Трампа та чи читали його книжки.

Усі присяжні залишаться анонімними через резонанс від справи. Їхні імена знатимуть лише юридична команда Трампа і прокурори.

Дональд Трамп біля будівлі суду, 15 квітня 2024 року. New York Times

Під час судового засідання Трамп поводився тихо. Пізніше його команда заперечила численні припущення, що він заснув, і назвала це «фейковими новинами від журналістів, яких навіть не було у залі суду». За все судове засідання Трамп сказав лише три слова судді — тричі слово «так», коли його запитали про те, чи він знає, яка поведінка має бути в суді. Але за межами суду Трамп сказав, що судовий процес був «нісенітницею» і «нападом на Америку».

Прокурори стверджують, що деякі пости Трампа у соціальній мережі Truth Social порушують суддівську заборону на мовчання. Згідно з нею, Трамп не може публічно коментувати людей, повʼязаних зі справою, зокрема потенційних свідків. Прокурори просять оштрафувати Трампа на $3 тисячі, однак це розглянуть на судовому засіданні 24 квітня.