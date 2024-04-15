Сьогодні розпочнеться перший кримінальний процес над Трампом у справі про фінансові махінації. Що треба знати

Сьогодні, 15 квітня, у Нью-Йорку розпочнеться розгляд справи про нібито незаконні платежі Дональда Трампа порнозірці Стормі Деніелс у 2016 році. Дональд Трамп стане першим в історії експрезидентом США, який постане перед судом у кримінальному провадженні.

Про це пише The Hill.

Протягом місяців Трамп і його адвокати намагалися відтермінувати початок розгляду справи, однак суддя відмовив їм. Починаючи з 15 квітня, Дональд Трамп повинен відвідувати засідання суду на Мангеттені в Нью-Йорку у справі, яка триватиме щонайменше 6 тижнів. Закони штату Нью-Йорк вимагають особистої присутності Трампа протягом усього судового процесу, що завадить його участі у президентській передвиборчій кампанії у цей час.

Суд у понеділок розпочнеться з ймовірно тривалого і суперечливого процесу відбору 12 присяжних та їхніх заступників, які врешті-решт повинні будуть винести рішення у справі. Цей процес може тривати тижні. Усе через те, що юристи штату мають переконатися, що у відібраних присяжних немає суттєвих упереджень щодо Трампа, які б могли вплинути на справедливе вирішення справи. Процес ускладнюється, бо непросто знайти нью-йоркців, які не мають щодо Трампа упередженості, пише The Hill, адже він будував свою бізнес-імперію у місті протягом багатьох років.

Сам Трамп неодноразово заявляв, що у Нью-Йорку для нього не може бути справедливого суду, адже там переважають прихильники Демократичної партії.