Ізраїль вдарив по військових базах «Хезболли» в Лівані

Ізраїльські винищувачі завдали ударів по двох військових базах угруповання «Хезболла» у Лівані.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ уточнив, що атакував військову базу в районі Мейс Ель-Джабаль і в районі Тайр-Харфа на півдні Лівану. Також напередодні ізраїльська артилерія уразила позиції бойовиків у районі Хебаа на півдні Лівану.

«ЦАХАЛ продовжує перебувати в стані готовності до захисту країни. Ми стежимо за розвитком подій», — заявив під час брифінгу речник Армії Ізраїлю Даніель Хагарі.

Останніми днями ситуація на Близькому Сході загострюється. 12 квітня з Лівану по півночі Ізраїлю випустили майже 50 ракет. Відповідальність за це взяло угруповання «Хезболла» — це нібито удари на підтримку палестинців у Газі й відповідь за ізраїльські удари по півдню Лівану.

Після цього Ізраїль завдав ударів по військових обʼєктах «Хезболли». Уже 14 квітня ЦАХАЛ вдарив по виробництву зброї «Хезболли» в районі Набі-Шит на північному сході Лівану — цей удар став відповіддю на попередні атаки «Хезболли».