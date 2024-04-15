На фронті загинув активіст Павло Петриченко

На фронті загинув військовослужбовець 59 бригади ЗСУ Павло Петриченко, повідомила його сестра Марина.

«Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко. Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом», — зазначила вона.

Павло був автором петиції про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні.

Також Петриченко був активістом й одним із засновників руху «Хто замовив Катю Гандзюк». За кілька тижнів до повномасштабної війни очолив штаб майбутньої партії Сергія Притули, про що планували оголосити в березні 2022 року.