МЗС Британії пояснило, чому Лондон не допомагає Україні збивати російські ракети

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому минулими вихідними Лондон допомагав збивати іранські дрони, його держава не допомагає так само Україні.

В інтервʼю LBC він зазначив, що збиття російських дронів чи ракет могло б ескалювати війну і призвести до її розширення.

«Якщо ви хочете уникнути розширення війни в Європі, єдине, чого вам потрібно уникати, — це прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це було б небезпекою ескалації», — пояснив він.

За його словами, використання винищувачів «не обовʼязково є найкращим способом збивати ракети та безпілотники, адже системи протиповітряної оборони є більш ефективними». Він наголосив, що Україна має велику потребу в системах Patriot.

Атака Ірану на Ізраїль

У вихідні Іран провів масштабну атаку на Ізраїль, це було відповіддю на удар по диппредставництву Ірану в Дамаску. Літаки Королівських ВПС Великої Британії збили кілька ударних безпілотників під час масованої ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

Після цього міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Ізраїль має право відповісти на широкомасштабну атаку Ірану, однак Лондон сподівається, що він цього не робитиме.

14 квітня президент Зеленський зауважив, що цей обстріл відбили командно із союзниками, й Україна теж потребує такої консолідації сили.