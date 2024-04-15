«Недоцільно». Шмигаль зреагував на петицію про перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль відповів на петицію з вимогою переспрямувати кошти, призначені для виробництва телемарафонів «Єдині новини» і телеканалу «FreeДом», на фінансування потреб Збройних сил України. Це вважають недоцільним.
Шмигаль зазначив, що забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони й складовою протидії військовій агресії рф проти України.
«Перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним», — зазначив Шмигаль.
Разом із цим премʼєр-міністр наголосив, що уряд системно працює над залученням фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, зокрема міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ.
У петиції пропонували переспрямувати гроші, призначені для виробництва телемарафонів, на фінансування безпілотників та пікапів для ЗСУ. Автори петиції зазначили, що на виробництво телемарафонів витрачають велику суму з держбюджету, а ще використовують їх для «політичної боротьби» і так «підривають демократичні цінності». Петиція набрала 29 562 голоси.
- Від 26 лютого 2022 року, після широкомасштабного вторгнення росії, в ефірі кількох загальнонаціональних каналів транслюється спільний телемарафон «Єдині новини». Його критикують зокрема за те, що він дав надію на швидку перемогу. Марафон називають однією з форм цензури. До марафону не запросили «5 канал», «Прямий» і «Еспресо TV», які повʼязують із Петром Порошенком.
- Станом на початок лютого 2024 року телемарафону «Єдині новини» довіряють 36% українців, а не довіряють — 47%.
- 8 квітня Мінкультури надало каналам телемарафону статус критично важливих для економіки. Цей статус, зокрема, дає право на бронювання від мобілізації певного відсотка співробітників.