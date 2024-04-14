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Російська авіація скинула бомбу на пʼятиповерхівку у селищі Очеретине. Є жертви

Автор:
Костя Андрейковець
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Російська авіація скинула керовану авіабомбу КАБ-500 на пʼятиповерхівку в селищі Очеретине (Донецька область).

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що загинула 67-річна жінка і ще дві людини дістали поранення. Їх госпіталізували. На опублікованих Філашкіним фото видно масштаби руйнувань і палаючу багатоповерхівку.

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У суботу, 13 квітня, російська авіація вже скидала на Очеретине КАБи. Тоді також бомба влучила у пʼятиповерхівку і обвалила частину будинку. Філашкін писав, що під завалами могли бути люди, але через постійні атаки пошукова операція неможлива.

Наслідки удару 13 квітня

Наслідки удару 13 квітня

Влада вкотре закликає людей евакуюватись.