Російська авіація скинула бомбу на пʼятиповерхівку у селищі Очеретине. Є жертви

Російська авіація скинула керовану авіабомбу КАБ-500 на пʼятиповерхівку в селищі Очеретине (Донецька область).

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що загинула 67-річна жінка і ще дві людини дістали поранення. Їх госпіталізували. На опублікованих Філашкіним фото видно масштаби руйнувань і палаючу багатоповерхівку.

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У суботу, 13 квітня, російська авіація вже скидала на Очеретине КАБи. Тоді також бомба влучила у пʼятиповерхівку і обвалила частину будинку. Філашкін писав, що під завалами могли бути люди, але через постійні атаки пошукова операція неможлива.

Наслідки удару 13 квітня

Влада вкотре закликає людей евакуюватись.