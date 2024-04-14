Українські пілоти вдарили по пункту управління в Луганську

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував льотчикам авіації Повітряних сил ЗСУ за успішний і результативний удар по ворожому об’єкту в тимчасово окупованому Луганську 13 квітня 2024 року.

Йдеться про пункт управління угруповання військ «Центр» військ рф.

«Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу. Таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від наших західних партнерів», — написав Олещук.

Напередодні удар по ворожому пункту управління підтвердили у Центрі стратегічних комунікації ЗСУ (СтратКом). Інших подробиць не надавали.

Вранці 13 квітня місцеві Telegram-канали почали повідомляти про гучні звуки в місті та поширювати фото й відео пожежі.

Головуючий на тимчасово окупованій Луганщині Леонід Пасічник заявив, що ЗСУ запустили ракети по машинобудівному заводу, де нібито невдовзі планували запустити виробництво. Також, за його словами, внаслідок удару постраждали девʼятеро людей і прилеглі до заводу житлові будинки.