Вночі росіяни атакували Харківщину. Сили ППО збили всі ударні дрони

У ніч на 14 квітня росіяни запустили по Україні десять ударних дронів Shahed із Курської області рф, а також чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 з окупованої Донеччини.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили всі безпілотники на Харківщині. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнював, що окупанти цілилися по критичній інфраструктурі.

Крім того, напередодні ввечері ворог атакував Харківщину з артилерії, мінометів та авіації.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляв, що близько 9-ї вечора окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по селу Веселе на Харківщині. Внаслідок атаки загинули 61-річна жінка та 68-річний чоловік. Їхні тіла дістали з-під завалів.

У Купʼянському районі поранень дістали 40-річна жінка та 57-річний водій бригади екстреної медичної допомоги. На Харківщині пошкоджені й зруйновані будинки та автівка.