На прикордонні Чернігівщини росіяни розстріляли цивільну машину. Загинув чоловік

Зранку 13 квітня російські війська розстріляли цивільний автомобіль у прикордонні Новгород-Сіверського району, що на Чернігівщині. Загинув чоловік 1990 року народження, який віз продукти місцевим мешканцям.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Національна поліція України

Окупанти прицільно вдарили по автомобілю. Він спалахнув. Чоловік усередині машини отримав смертельні поранення і загинув.