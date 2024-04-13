Ексрадниця Білого дому Хілл: Під час президентства Трамп вважав, що Україна «має бути частиною росії»

Під час свого президентства Дональд Трамп давав зрозуміти, що вважав Україну «частиною росії». Про це заявила колишня радниця Трампа Фіона Хілл у новій книзі репортера The New York Times Девіда Сенгера, яка вийде у США 16 квітня.

Видання The Guardian отримало примірник книги й публікує уривок.

Фіона Хілл була старшою директоркою з питань Європи та росії в Раді національної безпеки США у 2017—2019 роках.

«Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що Україна й, звичайно, Крим повинні бути частиною росії. Він справді не міг змиритися з думкою, що Україна є незалежною державою», — стверджує ексрадниця Хілл.

За словами автора книги Сенгера, погляд Трампа на Україну «по суті ідентичний» погляду очільника рф володимира путіна, який віддав наказ про вторгнення в Україну в лютому 2022 року — за рік після того, як Трамп залишив посаду президента.

Хілл була ключовим свідком у першому судовому процесі щодо імпічменту Трампа через його спроби шантажувати Україну. Вона є співавторкою книги «Містер путін: Оперативник у Кремлі».

У мемуарах колишнього радника з національної безпеки США Джона Болтона згадувалось, що Дональд Трамп постійно «бурчав і скаржився» з приводу санкцій щодо росії, хоча публічно їх просував. Він також хотів скасувати санкції, введені через отруєння колишнього шпигуна ЦРУ Сергія Скрипаля та його доньки, адже вони начебто були «занадто жорсткі» щодо путіна, і нібито не дав випустити заяву з критикою росії у звʼязку з десятою річницею вторгнення рф у Грузію.

Водночас сам путін, як повідомляється у мемуарах, не вважає Трампа серйозним противником і переконаний, що може легко ним маніпулювати.