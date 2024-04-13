СБУ запобігла замаху на начальника Херсонської ОВА Прокудіна

Служба безпеки України запобігла замаху на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Підозрюваного затримали 10 квітня — це місцевий мешканець Херсону.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк на Конгресі місцевих і регіональних влад, передає «Дзеркало тижня».

За даними СБУ, замах організували у співпраці з російськими спецслужбами. З відстані 12 км росіяни запустили новий зразок ворожого FPV-дрона, а підозрюваний херсонець безпосередньо на місці вів спостереження і корегував вогонь по автівці Прокудіна.

«Усе вдалося задокументувати. Він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон, за рахунок наших РЕБів, посадили своєчасно», — зазначив Малюк.

Малюк додав, що СБУ постійно протидіє проникненню ворога на обʼєкти критичної інфраструктури, локації підприємств оборонно-промислового комплексу. Загалом, за його словами, за минулий рік виявили 47 агентурних мереж. З початку року розкрили 11 російських агентів — усіх затримали.