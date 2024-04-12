Генштаб заявив про нову хвилю ротацій бригад ЗСУ

У Збройних силах України відбувається почергова ротація бригад, які від початку повномасштабного вторгнення виконували завдання у районах бойових дій.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
«Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок. Водночас, вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті», — йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення вдалося ухвалити після перегляду чисельності певних підрозділів, які не брали участі у бойових діях. Звільнені військові були направлені до бойових частин. У Генштабі додали, що процес ротації триватиме й далі.
- 25 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що головком Сирський проводить аудит у ЗСУ. Він хоче побувати в кожній бригаді на кожному напрямку, щоб зробити висновки. Аудит має дати точну картину того, що робиться в бригадах. Треба впорядкувати питання резервів, ротацій, підготовки військових і надходження техніки. Деякі бригади не отримали обіцяної техніки, і це треба враховувати під час планування.
- Пізніше Сирський заявив, що деяким бригадам не вдається стримувати ворожі атаки й тримати позиції через недостатню підготовку, досвід і відповідальність командирів. Урахувавши це, Сирський оголосив про кадрові зміни серед командирів бригад.