Генштаб заявив про нову хвилю ротацій бригад ЗСУ

У Збройних силах України відбувається почергова ротація бригад, які від початку повномасштабного вторгнення виконували завдання у районах бойових дій.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок. Водночас, вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті», — йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення вдалося ухвалити після перегляду чисельності певних підрозділів, які не брали участі у бойових діях. Звільнені військові були направлені до бойових частин. У Генштабі додали, що процес ротації триватиме й далі.