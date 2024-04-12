У Німеччині біженцям допомога надходитиме на картку, замість готівки. Це має зменшити притік мігрантів

Німецький парламент схвалив закон про введення платіжних карток для шукачів притулку, аби обмежити виплати допомоги готівкою та зробити державу менш привабливою для мігрантів.

Про це повідомляє інформагентство.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і губернатори 16 німецьких земель погодилися запровадити цю систему ще на початку листопада минулого року, але керівній коаліції потрібен був час аж до минулого тижня, аби врегулювати всі розбіжності щодо того, чи потрібен такий закон і щодо його деталей. Врешті законопроєкт схвалила переважна більшість у Бундестазі.

Він передбачає, що шукачі притулку отримуватимуть державну допомогу на платіжні картки. Вони зможуть знімати лише обмежену кількість готівки і не зможуть переказувати кошти за межі Німеччини. Мета законопроєкту полягає в тому, щоб перешкодити мігрантам надсилати гроші з державної допомоги рідним і друзям за кордон або контрабандистам.

Законопроєкт дозволяє місцевій владі визначати винятки і суму готівки, яку можуть зняти шукачі притулку.

Ставлення до міграції в Німеччині загострилося, оскільки на додаток до біженців з України прибула велика кількість шукачів притулку, зокрема з країн Близького Сходу, а німецька влада насилу знаходила для всіх житло.

Минулого року кількість людей, які звернулися з проханням про притулок у Німеччині, перевищувала 350 тисяч, це на понад 50% більше, ніж роком раніше. Найбільше шукачів притулку прибуло з Сирії, Туреччини й Афганістану.