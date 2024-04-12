Бельгія розслідує ймовірний підкуп росією депутатів Європарламенту

Прокуратура Бельгії розпочала розслідування ймовірних виплат росією членам Європейського парламенту.

Про це повідомив бельгійський премʼєр-міністр Александер Де Кроо, пише The Guardian.

За його словами, бельгійські спецслужби підтвердили існування проросійських мереж втручання, які діють у кількох європейських країнах, зокрема й у Бельгії.

«За даними нашої розвідки, цілі Москви дуже чіткі. Мета полягає в тому, щоб допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європейського парламенту і посилити певний проросійський наратив у цій інституції. Це дуже зрозуміло», — зазначив він.

Розслідування бельгійської прокуратури почалось після того, як влада Чехії виявила російську мережу, що намагалася вплинути на результати голосування.

Ця мережа керувала зареєстрованим у Празі медіасайтом «Голос Європи», який зараз закритий чеською владою.

«Розслідування [чеської] влади показує, що Москва зверталася до європейських парламентарів, а також платила європейським парламентарям, щоб просувати тут російський порядок денний», — сказав Де Кроо, додавши, що основна ціль таких дій — ослабити європейську підтримку України.

Де Кроо заявив, що навіть якщо платежі були здійснені в інших юрисдикціях, переслідування в Бельгії все одно можливе.