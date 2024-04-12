Видавав себе за монаха й освячував російські танки. Колаборант отримав 10 років увʼязнення

За матеріалами Служби безпеки України, засудили чоловіка, який видавав себе за монаха й освячував російські танки під час боїв за Київ.
Про це повідомляє СБУ.
Під час окупації Андріївки в Бучанському районі колаборант одягнув рясу монаха та прийшов на позиції російських військ.
Чоловік запропонував росіянам свою допомогу у війні проти України. Спершу він дозволив підрозділу окупаційного угруповання рф поселитися у власному будинку. Потім забезпечував загарбників продуктами харчування і «наводив» на помешкання односельчан, які в подальшому розграбовували.
Також колаборант освячував колони російської бронетехніки, що рухались у напрямку передової. При цьому жодного стосунку до релігії чоловік насправді не мав.
Чоловік мав «привілеї» на вільне пересування по території громади та відвідування штабу окупантів.
Після звільнення району він залишився в селищі та сподівався відсидітись у власному помешканні. Однак СБУ задокументувала його злочинну діяльність і затримала у квітні 2022 року.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним у колабораційній діяльності (чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). З огляду на те, що чоловік співпрацював зі слідством, йому призначили 10 років тюрми з конфіскацією майна.