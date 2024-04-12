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В Україну повернули тіла 99 загиблих військових

Автор:
Софія Телішевська
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Україна повернула тіла ще 99 військовослужбовців, які загинули на фронті.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Цього разу вдалося репатріювати:

  • 77 тіл військових, які воювали на Донецькому напрямку;
  • 20 тіл воїнів, які воювали на Запорізькому напрямку;
  • 2 тіла воїнів, які воювали на Харківському напрямку.

«Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла й останки до певних державних установ. Представники правоохоронних органів і судово-медичні експерти встановлять загиблих», — зазначили у штабі.

Після ідентифікації тіла військовослужбовців передадуть сімʼям для гідного поховання.

  • Росія розвʼязала війну проти України 2014 року, коли окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року почалось повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного й південного напрямків. У квітні 2022 року Сили оборони вигнали окупантів із північних областей України, а восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Нині найінтенсивніші бої тривають на сході й півдні України.