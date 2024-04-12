В Україну повернули тіла 99 загиблих військових

Україна повернула тіла ще 99 військовослужбовців, які загинули на фронті.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Цього разу вдалося репатріювати:

77 тіл військових, які воювали на Донецькому напрямку;

20 тіл воїнів, які воювали на Запорізькому напрямку;

2 тіла воїнів, які воювали на Харківському напрямку.

«Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла й останки до певних державних установ. Представники правоохоронних органів і судово-медичні експерти встановлять загиблих», — зазначили у штабі.

Після ідентифікації тіла військовослужбовців передадуть сімʼям для гідного поховання.