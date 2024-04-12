Принц Гаррі та Меган Маркл випустять два нові шоу на Netflix

Принц Гаррі та Меган Маркл анонсували два нові нон-фікшн серіали для стримінгового сервісу Netflix.
Про це повідомляють CNN і Deadline.
Перший серіал під кураторством Меган «відзначатиме радість приготування їжі та садівництва, розваги та дружбу». Його продюсуватиме Sony Pictures Television.
Режисером проєкту стане Майкл Стід, який працював над «Ентоні Бурден: Незвідані краї», а шоураннером — Лія Харитон, продюсерка кулінарного шоу Селени Гомес Selena + Chef на каналі HBO.
Другий серіал розповідатиме про світ професійного поло, затятим гравцем у який є принц Гаррі. Проєкт знятий переважно на Відкритому чемпіонаті США з поло у Веллінгтоні, штат Флорида.
Серіали зараз на ранніх стадіях виробництва, а їхні назви і дати випуску оприлюднять пізніше.
- Обидва шоу є частиною загальної угоди, яку пара підписала з Netflix у 2020 році. Продюсерська компанія Меган і Гаррі Archewell Productions займається документальними й художніми фільмами, а також дитячими програмами.
- Netflix уже працював з парою над трьома іншими серіалами, зокрема біографічним шоу «Гаррі та Меган», серією інтервʼю зі світовими лідерами «Жити, щоб бути лідером» і серіалом «Серце нескорених» — про спортивні змагання, започатковані принцом Гаррі для поранених військовослужбовців.