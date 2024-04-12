Від російського обстрілу Одещини 10 квітня загинули шість людей

Російське військо 10 квітня завдало удару балістикою по Одеському району. Наразі кількість загиблих збільшилася до шести. У лікарні помер 56-річний чоловік.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Росіяни вдарили по Одещині балістичними ракетами «Іскандер-М» увечері 10 квітня. На місці загинули чотири людини, серед них була десятирічна дівчинка. Травмувалися 14 людей.

Наступного дня, 11 квітня, у лікарні помер один із постраждалих, якого госпіталізували у важкому стані.

Пізніше зʼясувалося, що російські окупанти пошкодили АЗС, крамниці, складські приміщення, адміністративні й приватні будинки.